На Буковине вторые сутки не фиксируют смертей от COVID-19

В Черновицкой области уже несколько дней нету смертей от коронавируса.

В Черновицкой области вторые сутки подряд не умер ни один пациент с подтвержденным коронавирусом либо подозрением на него.

Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА.

"В больницах области по состоянию на 21 июня находится 559 человек. Из них у 233 пациентов подтвержден коронавирус, остальные - с подозрением. За прошедшие сутки летальных исходов от коронавируса в Черновицкой области не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Так же не было ни одного летального исхода от коронавируса в Черновицкой области за сутки 20 июня.

Кроме того, в Черновицкой ОГА отметили, что по состоянию на 21 июня в медицинских учреждениях области лечат 56 пациентов в тяжелом состоянии, из них в реанимации - 39, на аппаратах искусственной вентиляции легких - 2.

Напоминаем, по состоянию на 21 июня в Украине лабораторно подтверждено 36 560 случаев COVID-19, за сутки - 735 новых. Всего зарегистрировано 1 002 смерти от COVID-19. Выздоровели - 16 509.

В Черновицкой области подтверждено 4 324 случая заражения коронавирусом. Из них 1 563 пациента выздоровели, а 171 человек умер.