Скачать
Понедельник, 22.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Главные события недели: коронавирус у Зеленской, продление карантина, взрыв в Киеве и другое
Главные события недели: коронавирус у Зеленской, продление карантина, взрыв в Киеве и другое
Взрыв в Киеве: найдено тело третьего погибшего
Взрыв в Киеве: найдено тело третьего погибшего
Димитров заразился коронавирусом, теннисист выступал на турнире Джоковича
Димитров заразился коронавирусом, теннисист выступал на турнире Джоковича
У каждого человека есть своя внутренняя сила: тест, который поможет узнать какая у Вас
У каждого человека есть своя внутренняя сила: тест, который поможет узнать какая у Вас

На Херсонщине за сутки на коронавирус заболели 2 человека

На Херсонщине за сутки на коронавирус заболели 2 человека
23:29 Вс, 21 Июнь 2020 Телеграф УНН Фото: pixabay.com
В Херсонской области коронавирусом заразились еще 2 человека.

На Херсонщине за последние сутки проведено 190 ПЦР-исследований и 319 исследований методом ИФА на выявление коронавируса, зафиксировано 2 новых лабораторно подтвержденных случая на COVID-19.

Об этом в Facebook написал председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев.

Глава ОГА рассказал, что инфицированными оказались жители с. Ульяновка Белозерского района: “женщина, 25 лет, медицинский работник. И мужчина, 30 лет. Контактировали с ранее выявленным больным COVID-19. Их состояние удовлетворительное, находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором”, — написал он.

“Поэтому сейчас в области 188 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом”, — добавил Гусев.

В ОГА сообщили, что для проведения первого и второго этапов ПЦР в области имеются 5568 тест-систем.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 36 560 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 1002 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Херсонщина, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ночью в Штутгарте прошли массовые беспорядки, разбиты и разграблены магазины
02 Видеообращение "представителя Крыма": Украина выразила протест на сессии ООН
03 Ватные палочки: врачи объяснили, почему их нельзя использовать для чистки ушей
04 Вылечит все: удивительные свойства денежного дерева
05 День медика 2020: лучшие поздравления своими словами, открытки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Объявление войны&quot;: в Ливии отреагировали на заявление президента Египта
В Ливии отреагировали на заявление президента Египта
День в ООС: восемь обстрелов, один военнослужащий получил ранения
День в ООС: восемь обстрелов, один военнослужащий получил ранения
Последствия непогоды: Польшу &quot;затопило&quot; (Фото)
Последствия непогоды: Польшу "затопило" (Фото)
Представят либо в июле, либо в августе: Samsung сертифицировала сразу два новых гаджета
Представят либо в июле, либо в августе: Samsung сертифицировала сразу два новых гаджета
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь