На Херсонщине за сутки на коронавирус заболели 2 человека

В Херсонской области коронавирусом заразились еще 2 человека.

На Херсонщине за последние сутки проведено 190 ПЦР-исследований и 319 исследований методом ИФА на выявление коронавируса, зафиксировано 2 новых лабораторно подтвержденных случая на COVID-19.

Об этом в Facebook написал председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев.

Глава ОГА рассказал, что инфицированными оказались жители с. Ульяновка Белозерского района: “женщина, 25 лет, медицинский работник. И мужчина, 30 лет. Контактировали с ранее выявленным больным COVID-19. Их состояние удовлетворительное, находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором”, — написал он.

“Поэтому сейчас в области 188 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом”, — добавил Гусев.

В ОГА сообщили, что для проведения первого и второго этапов ПЦР в области имеются 5568 тест-систем.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 36 560 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 1002 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.