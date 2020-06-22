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Умер экс-глава спасательной службы Ивано-Франковской области

Умер экс-глава спасательной службы Ивано-Франковской области
05:31 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина
Бывший глава пожарно-спасательной службы Ивано-Франковской области Николай Джумаджук умер в возрасте 48 лет.

Умер бывший глава пожарно-спасательной службы Ивано-Франковской области, генерал-майор службы гражданской защиты Николай Джумаджук, сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС области в Фейсбуке.

"Коллектив Управления ГСЧС Украины в Тернопольской области выражает искренние соболезнования по поводу трагической гибели генерал-майора службы гражданской защиты Николая Васильевича Джумаджука - бывшего главы пожарно-спасательной службы Ивано-Франковской области", - говорится в сообщении.

По информации ГСЧС, Джуманджук умер 21 июня воскресенья.

"Жизненный путь Николая Васильевича связан и с Тернопольщиной, ведь в 2010 году он работал одним из заместителей начальника Главного управления МЧС Украины в Тернопольской области", - добавили в ведомстве.

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Все по теме:

Ивано-Франковск, Спасатели, Николай Джумаджук.

Автор:

Телеграф
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