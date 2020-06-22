В Ивано-Франковской области пронесся мощный смерч: видео

В Ивано-Франковской области области 21 июня пронесся смерч. Видео природного явления опубликовали очевидцы в соцсетях.
"Очередной смерч был замечен жителями села Обертин, Ивано-Франковская обл., Украина, вечером 21 июня", - сообщил метеоролог Игорь Кибальчич в Facebook.
По словам очевидцев, вихрь пронесся в 4 километрах от села над полями и лесополосой.
Как сообщалось, климатолог рассказала об опасности смерчей в Украине и уточнила, что прогнозирование смерча возможно только на этапе его формирования в конкретной местности.