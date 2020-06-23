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Карантин на Закарпатье ослаблять не будут

Карантин на Закарпатье ослаблять не будут
Обновлено 02:10 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Твиттер
В Закарпатской области региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила отменить ослабление карантина. Об этом сообщил Закарпатский областной Центр общественного здоровья в Facebook.

Указанное решение запрещает учреждениям здравоохранения проведение плановых мероприятий по госпитализации с 25 июня, за исключением определенных случаев.

В выходные и праздничные дни запрещается перевозка пассажиров в общественном транспорте в городском, пригородном, междугородном, внутриобластном сообщении.

С 23 июня устанавливаются контрольно-пропускные пункты на участках автомобильных дорог Яблунецкий и Абранской перевал.

Также вносятся изменения в график работы органов исполнительной власти, местного самоуправления и центров предоставления админуслуг.

В Украине за минувшие сутки заболевание коронавирусом подтвердили еще в 681 человек, сейчас общее количество больных COVID-19 в стране – 37 241.

В Закарпатской области за все время подтвердили 2188 случаев коронавируса.

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Все по теме:

Закарпатская область, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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