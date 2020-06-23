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Умер митрополит Черкасский и Каневский Софроний, который был сторонником автокефалии украинской церкви

Умер митрополит Черкасский и Каневский Софроний, который был сторонником автокефалии украинской церкви
Обновлено 13:00 Сегодня Телеграф Фото: cherkasy-orthodox.com.ua
Вечером 22 июня на 81-м году жизни скончался митрополит Черкасский и Каневский УПЦ Московского патриархата.

Об этом сообщает Черкасская епархия УПЦ МП во вторник, 23 июня. Пресс-служба епархии не уточнила причину смерти, указав, что владыка отошел после продолжительной болезни.

"С глубокой скорбью и печалью сообщаем, что 22 июня в 23:08 на 81-м году жизни после продолжительной и изнурительной болезни отошел ко Господу митрополит Черкасский и Каневский Софроний – выдающийся архипастырь земли Черкасской, храмостроитель, неутомимый труженик на ниве Божьей", – говорится в сообщении.

Дмитрий Дмитрук родился 15 февраля 1940 года в Ровенской области. Учился в семинарии и духовной академии в Москве, а с 1979 года был священником в Черкасской области. В 1992 году стал епископом Черкасским и Каневским, в 2008 году был возведен в сан митрополита.

Митрополит Софроний много лет считался лидером "проукраинской группы" епископов УПЦ МП и выступал за автокефалию украинского православия. Перед получением томоса он поддерживал создание автокефальной украинской церкви и прогнозировал быстрое развитие ПЦУ. Однако сам митрополит Софроний не приехал на объединительный собор 15 декабря 2018 года и к новой автокефальной церкви так и не приобщился.

Хотя после получения томоса Софроний в Черкассах встречался с предстоятелем ПЦУ Епифанием и президентом Петром Порошенко. Формальная причина неприезда на собор - состояние здоровья.

Владыка Софроний запомнился своими строительными проектами в Черкассах и делом жизни называл строительство самой большой колокольни в форме голубя. Завершить ее так и не удалось.

Митрополит Софроний переводил молитвы на украинский язык и был сторонником использования украинского языка во время служб.

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УПЦ МП, Церковь, Софроний, Митрополит Черкасский и Каневский.

Автор:

Телеграф
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