Паводок на Буковине: поврежден газопровод, Черновцы могут остаться без газа

Во вторник, 23 июня, паводок на Буковине повредил газораспределительные подземные и надземные газопроводы, в результате чего без газа остались несколько сел, а газоснабжение Черновцов оказалось под угрозой. Об этом в Facebook сообщают руководитель "Региональной газовой компании" Олег Никоноров и АО "Черновцыгаз".

По состоянию на вечер вторника от газоснабжения отключили село Користувата, Бурда, Ревне, Стрелецкий Кут и Новые Драчинци Кицманского района. А в селе Бобовцы Сторожинецкого района вода снесла мост и подмыла газопровод.

"Одна из наших аварийных бригад не может самостоятельно вернуться из Кицманского района", - сообщают в АО "Черновцыгаз".

Больше всего стихия поразила Вижницкий, Хотинский и Кицманский районы. Сейчас на Буковине работают 15 бригад аварийно-диспетчерской службы, а в пострадавших районах сформировали дополнительные бригады и подготовились к возможному оперативному отключению.

По данным руководителя "Региональной газовой компании", переход, что обеспечивает газом город Черновцы, отключен, а работники "Черновцыгаза" поддерживают давление с резервного направления.

"Газоснабжение Черновцов под угрозой. На дюкерных переходах дежурят аварийные бригады. Эта ночь у газовиков будет длинной", - отметил Никоноров.

Как сообщалось ранее, 24 июня на реке Прут возле Черновцов ожидается прохождение максимального уровня воды высокого дождевого паводка высотой 680 -730 см над нулем поста, максимальным расходом воды в пределах 2320-2690 кубометров в секунду.