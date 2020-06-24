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В Киеве ослабили карантин: что разрешили открыть

В Киеве ослабили карантин: что разрешили открыть
Обновлено 13:07 Сегодня Телеграф Укринформ
В столице разрешили работать ресторанам, кафе, бассейнам, театрам и кинотеатрам. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации Киев еще вернется к ограничениям.

В Киеве разрешили работать ресторанам и кафе, бассейнам, кинотеатрам и театрам. Об этом на брифинге сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко.

"Как вы знаете, правительство разрешило и городская власть в связи с этим издала распоряжение о возобновлении (работы - Ред.) в столице ресторанов, без детских комнат, кафе, бассейнов для индивидуальных тренировок, а также для проведения культурных и художественных мероприятий в количестве до 10 человек", - сказал Кличко.

Также по его словам, могут работать театры и кинотеатры, но с ограниченным количеством посетителей и соблюдением дистанции между ними.

Он добавил, что комиссия по чрезвычайным ситуациям прописала регламенты и условия, при которых могут работать эти заведения.

"Город будет контролировать соблюдение правил работы всеми заведениями. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации, Киев вернется к ограничениям", - подчеркнул он.

Как сообщалось, по данным на 24 июня, в столице зарегистрировано уже 4528 случаев заболевания COVID-19, за сутки заболели 99 человек.

По состоянию на 24 июня в Украине лабораторно подтверждено 39 014 случаев заболевания COVID-19, 1051 человек скончался, 17 409 выздоровели. За сутки зафиксировано 940 новых случаев.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Минздрав готовится к развертыванию второй волны больниц, которые будут принимать больных с COVID-19.

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Все по теме:

Виталий Кличко, Киев, Карантин, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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