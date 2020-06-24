В Яремче обвал дороги разрушил главный водопровод - люди остались без воды

В городе Яремче Ивано-Франковской области обвал дороги разрушил главный водопровод, в связи с этим город остался без водоснабжения.

В городе Яремче обвал дороги на улице Грушевского разрушил водопровод. Подача воды прекращена.

Об этом сообщает Водоканал г. Яремче.

"В связи с обвалом дороги по улице Грушевского, разрушен главный водопровод. Специалисты нашего предприятия уже работают над ликвидацией аварии. На данный момент в бассейнах ПУВКХ г.Яремче есть незначительное количество воды, которая будет подана на город до 13.00 24.06.2020 г. 24.06. после 13.00 подача на город будет прекращена до окончательной ликвидации аварии", - сообщает водоканал.

Как сообщалось, в результате осложнения погодных условий по состоянию на утро 24 июня обесточены 120 населенных пунктов в 6 областях. Остаются подтопленными 187 населенных пунктов (Ивано-Франковская - 161, Черновицкая - 15, Львовская - 8).

В Ивано-Франковской области в результате сильных дождей разрушены 110 км дорог и 90 мостов.

Премьер-министр Денис Шмыгаль, министр внутренних дел Арсен Аваков, командующий Национальной гвардии Украины Николай Балан, глава ГСЧС Украины Николай Чечеткин вылетели в Ивано-Франковскую область для координации сил в преодолении непогоды.

В Ивано-Франковской 2 человека погибли и один считается без вести пропавшим из-за непогоды в области.

Во время брифинга глава облгосадминистрации Ивано-Франковской Виталий Федорив рассказал, что в результате непогоды в области подтоплены несколько сотен хозяйств, а 24 июня погода снова ухудшится.