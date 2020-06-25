В трех реках Украины продолжается подъем воды: объявлено штормовое предупреждение

В западных областях Украины объявлено штормовое предупреждение. В реках бассейна Припяти ожидается поднятие уровней воды на Днестре, Тисе и Пруте, продолжится формирование высокого дождевого паводка. Об этом сообщает ГСЧС.

"По данным Укргидрометцентра, 25-28 июня на реках бассейна Припяти ожидаются подъемы уровней воды на 0,1-0,7 м над уровнями на 8 часов 24 июня. Местами последующее затопление заводей, достижение отметки начального затопления пастбищ, сенокосов возле пгт Любешов", - говорится в сообщении.

Кроме того, 25 июня продолжится формирование высокого дождевого паводка на Днестре, Тисе и Пруте. На отдельных участках этих рек будет происходить затопления и задержание воды в пойме, достижение отметок начального затопления сельхозугодий, отдельных приречных хозяйственных объектов, автодорог местного значения; начальное затопление приречных участков. В случае возобновления ливневых дождей сохраняется вероятность формирования значительного местного и склонного стока, в горных районах образования селевых потоков, которое может иметь негативные последствия.

В Днестре ожидается прохождение максимальных уровней воды паводка над нулем поста: в пгт Раздел 400 - 440 см, затопление поймы (уровень воды на 24 июня на 8 часов 330 см); в пгт. Залещики - 880 - 930 см (максимальный расход 3 900 - 4 200 м3/с) - затопление поймы сельхозугодий, приречных хозобъектов и домов в Борщовском и Залещицком районах Тернопольской области (уровень воды на 24 июня на 8 часов - 655 см).

Рабочая группа Межведомственной комиссии по согласованию режима работы Днестровского водохранилища по пропуску дождевого паводка решила повысить базисный среднесуточный сброс с Днестровской ГЭС и установить расходом 2 000 м3/с. При этом уровень воды Днестра в створе поста Могилев-Подольский может подняться до опасных отметок начального затопления водами р. Днестр приречных участков и отдельных объектов в районах Могилева-Подольского, Ямполя (Винницкая обл.) и отдельных населенных пунктов в Винницкой области, прилегающих к руслу реки.