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В Запорожье Нацкорпус проводит многочисленную акцию против Шария

В Запорожье Нацкорпус проводит многочисленную акцию против Шария
22:58 Чт, 25 Июнь 2020 Телеграф Укринформ
В Запорожье проходит акция "Против ватного реванша".

Несколько сотен активистов "Национального корпуса", ветераны АТО и волонтеры проводят многочисленную акцию под названием "Против ватного реванша".

Мероприятие проходит под контролем правоохранителей.

"Правоохранительные органы очень напуганы, что мы будем делать что-то противозаконное, но на самом деле - нет. Здесь много волонтеров, ветеранов АТО, которые имеют свою гражданскую позицию по отношению к пророссийским силам, которые сейчас действуют в Украине и, в частности, в Запорожье. В то время, когда центральная власть очень слабая, появляются такие прокремлевские проекты как "Партия Шария" и "патриоты ОПЗЖ". Они делают очень громкие заявления, но сегодня мы хотим посмотреть, смогут ли они за них ответить. Мы собрались для того, чтобы показать, что улица - по патриотами", - сказал организатор акции, ветеран АТО, руководитель организации "Национальный корпус" в Запорожье Максим Зайченко.

Акция была анонсирована на 16:00. Участники мероприятия собрались в парке Победы, где уже дежурили правоохранители (Нацгвардия, полиция, патрульная полиция). Скандируя "Нет ватному реваншу", "Сохраним украинское государство" несколько сотен человек отправились в офис "Партии Шария", который расположен в центре Запорожья.

У партийного офиса активистов уже ждал кордон полиции. Участники акции расклеили на дверях офиса фотографии и оставили "сообщение", написав перед входом: "Нет ватному реваншу!"

К националистам никто не вышел и они направились по центральному проспекту города к площади Запорожской, где проведут перформанс.

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Нацкорпус, Партія Шарія.

Автор:

Телеграф
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