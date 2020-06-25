На Тернопольщине из зоны паводка эвакуировали почти 200 человек (Фото)

В Тернопольской области из-за масштабных паводков отселены около 200 жителей.

В Тернопольской области в селах, которые оказались в зоне паводка, на сегодняшний вечер отселены около 200 жителей.

Об этом сообщает Управление ГСЧС в Тернопольской области на своей странице в Facebook.

«Из опасной зоны подтопления в долине Днестра отселены 184 жителя здешних сел. Всего затоплено 117 зданий (49 жилых и 68 хозяйственных), сельскохозяйственных угодий - 704 га», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в селе Устье Зеленое Монастырисского района произошел частичный размыв дамбы, в результате чего залило ориентировочно 600 га сельскохозяйственных угодий. Из опасной зоны отселены 57 местных жителей.

Также сообщается, что в в селе Коропец Монастырисского района подтоплены 42 частных домохозяйства, отселены 107 человек.

По информации ГСЧС, опасная ситуация сложилась и в Залещицком районе, где подтоплены 6 сел, в Борщевском - 3 села.

По состоянию на 19.30 уровень воды в Днестре в районе Залещиков постепенно возрастает ориентировочно на 5-7 см в час.

Как сообщало агентство, в результате продолжительных дождей на Тернопольщине из берегов вышли Днестр и его притоки. В Монастырисском районе уровень воды поднялся до 8 метров. Больше всего пострадали села Устье-Зеленое, Вистря и Коропец.

Интенсивные осадки в течение 22-24 июня привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Закарпатской и Тернопольской областях. Всего на территории области погибли 3 человека (Ивано-Франковская область).