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Днепропетровщина создала сайт с туристическими маршрутами

Днепропетровщина создала сайт с туристическими маршрутами
23:14 Чт, 25 Июнь 2020 Телеграф Укринформ Фото: tourism.dp.ua
У Днепропетровщины появился собственный туристический сайт.

Новый веб-портал о туристической инфраструктуре Днепропетровщины представили в областном совете.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

"Еще в прошлом году был проведен конкурс среди ОТГ на создание туристических маршрутов. Это и стало началом нового туристического ресурса. Все данные, представленные отныне на сайте, четко выверяются специалистами Исторического музея им. Д. Яворницкого. Запуск работы ресурса является отправной точкой в формировании туристического лица нашей области. Ведь туризм – коммерческая сфера, которая может приносить значительный доход громадам", – сказала начальник управления по вопросам гуманитарной, социально-культурной сферы и образования Днепропетровского областного совета Лилия Гиренко.

По ее словам, сайт "Днепропетровщина туристическая" постоянно обновляется, наполняется новой информацией, ведь громады хотят как можно лучше показать себя, чтобы к ним приехали туристы.

Сейчас здесь представлены сельский этнотуризм, а также историко-культурный, паломнический, промышленный, событийный туризм. Семнадцать ОТГ уже готовы принимать гостей и предложили свои маршруты, а также города – Днипро, Марганец, Кривой Рог, Никополь, Павлоград и Каменское.

Как отметила директор Днепропетровского национального исторического музея им. Д. Яворницкого Юлия Пищанская, некоторые ОТГ имеют уникальное наследие.

"Вместе с областными властями мы помогаем им правильно распорядиться этим уникальным потенциалом. Ведь это не только прибыль, но и узнаваемость, культурный уровень и много других положительных сторон", – заверила она.

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Туризм, Днепропетровщина.

Автор:

Телеграф
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