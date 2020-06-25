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В психоневрологическом интернате Славянска выявили вспышку коронавируса

В психоневрологическом интернате Славянска выявили вспышку коронавируса
23:36 Чт, 25 Июнь 2020 Телеграф Укринформ Фото: Twitter
В Славянске зафиксировали вспышку коронавируса.

В Славянске психоневрологический интернат, где за сутки выявлено сразу 22 случая COVID-19 находится на самоизоляции.

Об этом сообщает сайт Донецкой областной госадминистрации.

«Интернатное учреждение Славянска, где за сутки выявлено 22 случая COVID-19 находится на самоизоляции», - говорится в сообщении.

По словам начальника отдела стратегического развития здравоохранения и обеспечения лекарственными средствами управления организации и развития медицинской помощи населению Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александра Педенко, в последнее время в Славянске фиксируется большее количество заболеваний COVID-19.

«Сначала это были работники одного из предприятий Славянска, теперь - работники интернатного учреждения. Всего на сегодняшний день в учреждении заболели 32 сотрудника и одна жительница. Практически у всех заболевание протекает бессимптомно, жалоб не предъявляют, находятся на амбулаторном лечении, за исключением трех человек, которые находятся в больнице г.Константиновка», - объяснил Педенко.

Поскольку учреждение было на карантине еще с марта, занос вируса был возможен только со стороны сотрудников, так как жители его не покидали.

Интернат находится на самоизоляции, все жители интерната находятся там. 29 сотрудников добровольно дали согласие находиться круглосуточно в интернатном учреждении. Интернат полностью обеспечен продуктами питания, налажен быт. Три раза в день осуществляется температурный контроль.

Все, кто входит в контактный круг, находится на самоизоляции, у них взят материал для тестов на коронавирус. Также методами ИФА и ПЦР обследуют и жителей интерната, уверили в ОГА.

Напоминаем, в Украине по состоянию на 25 июня лабораторно подтверждено 40 008 случаев COVID-19, за сутки зарегистрировано 994 новых случая.

В Донецкой области со дня объявления карантина зарегистрировано 339 случаев коронавирусной болезни, из них 8 летальных, 184 человека выздоровели.

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Славянск, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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