В Харькове чиновника районной администрации разоблачили на взятке

На взятке задержан сотрудник администрации Холодногорского района.

В Харькове начальник одного из отделов администрации Холодногорского района города подозревается в вымогательстве средств за предоставление разрешительных документов по временному размещению детского развлекательного комплекса на территории Холодногорского района города.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

"Прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение должностным лицом неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством). Досудебным расследованием установлено, что в правоохранительные органы обратился гражданин с информацией о том, что начальник одного из отделов администрации Холодногорского района города Харькова требует денежные средства за предоставление разрешительных документов по временному размещению детского развлекательного комплекса на территории Холодногорского района города. За каждый объект чиновник хотел ежемесячно получать 6 тыс. грн и всего 12 тыс. грн в месяц", - сказано в сообщении.

Отмечается, что правоохранители задержали чиновника при получении неправомерной выгоды в размере 12 тыс. грн в порядке ст. 208 УПК Украины.

Сейчас задержанному фигуранту готовится сообщение о подозрении и вручение ходатайства об избрании меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, чиновника сервисного центра МВД будут судить за мошенничество и подстрекательство к даче взятки в размере 20 тыс. долларов за решение вопроса с прокурором.