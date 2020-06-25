В Ивано-Франковске полицейские помогли участнику успеть на ВНО

Полицейские в Ивано-Франковске во время доставили участника ВНО.

В Ивано-Франковске один из участников внешнего независимого оценивания забыл документы. Дежурный полицейский вызвал патруль с мигалками, который помог парню успеть на тестирование по математике.

Об этом на своей странице в Facebook написала мать одной из участниц ВНО Ярина Румежак.

"Сегодня моя дочь сдает ВНО по математике. Парень забыл документы. Все родители и дети в шоке. Дежурный полицейский не растерялся. Вызвал патруль с мигалками. Успел. Все родители громко аплодировали полицейским. Хороших людей, которые делают хорошие поступки много, главное их замечать", - написала Ярина Румежак.

Напомним, из-за наводнения на западе Украины абитуриентов региона призвали принять участие в дополнительной сессии ВНО.