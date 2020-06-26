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Наводнение на западе Украины: Прокуратура открыла ряд производств

Наводнение на западе Украины: Прокуратура открыла ряд производств
01:19 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ГСЧС
В связи с паводком на западе Украины прокуратура открыла ряд производств.

По факту экологической катастрофы на западе Украины прокуратура расследует ряд уголовных производств, в том числе об экоциде, заявил заместитель генерального прокурора Украины Алексей Симоненко.

"На сегодняшний день прокуратурой зарегистрировано уголовное производство, внесено данные в Единый реестр досудебных расследований именно по факту экоцида, массового уничтожения растений и многочисленных нарушений природоохранного законодательства, что привело к экологической катастрофе", - сказал Симоненко в ночь на пятницу в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".

Он подчеркнул, что также зарегистрированы должностные преступления и открыто дело по факту незаконной вырубки леса.

"В ходе расследования также будет дана оценка действиям должностных лиц, проанализированы многочисленные уголовные производства, которые расследуются по фактам незаконной вырубки леса в этом регионе", - уточнил замгенпрокурора.

В целом, по словам Симоненко, факты вырубки леса в Украине носят системный характер, они граничат с коррупционные преступлениями.

"Органы Нацполиции расследуют более 3,5 тысяч таких дел", - добавил он.

 

 

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Прокуратура, Паводок.

Автор:

Телеграф
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