На Буковине обнаружили более 50 новых случаев коронавируса

На Буковине за сутки коронавирусом заразились 51 человек.

На Буковине 25 июня официально подтверждено еще 51 случай заражения коронавирусом. Всего лабораторный центр обработал 535 образцов.

Об этом сообщает председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

“Таким образом, общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 4582 человека”, — написал глава ОГА.

Он добавил, что 37 буковинцев за четверг преодолели COVID-19.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 40 008 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 1067 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.