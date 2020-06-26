В Харькове мужчина продавал информацию с ограниченным доступом

36-летний харьковчанин размещал объявления о продаже электронных баз данных предприятий и финансовых учреждений, которые содержат информацию с ограниченным доступом.

Житель Харькова продавал базы данных, содержащих информацию с ограниченным доступом, по цене от 700 до 7,5 тыс.долл в зависимости от объема информации.

"Правоохранители провели обыск по месту жительства фигуранта и изъяли компьютерную технику, направили на экспертизу. Во время предварительного осмотра техники полицейские получили доказательства мошеннической деятельности фигуранта", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Мужчину разоблачили сотрудники киберполиции в Харьковской области совместно с работниками Слободского ОП и УСБУ в области под процессуальным руководством местной прокуратуры.

По данным правоохранителей, 36-летний харьковчанин размещал на специализированных хакерских форумах объявления о продаже электронных баз данных предприятий и финансовых учреждений, которые содержат признаки информации с ограниченным доступом. Сбыт баз данных осуществлялся исключительно через оплату на анонимные криптовалютные кошельки и иностранные электронные платежные системы.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 361-2 (несанкционированные сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая хранится в компьютерах, автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации, созданной и защищенной соответствии с действующим законодательством) Уголовного кодекса Украины.