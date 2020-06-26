В Одессе разоблачен мужчина, распространявший базы данных украинских банков

В ходе обысков по месту жительства фигуранта и в его иномарке изъяты сим-карты, банковские карточки, мобильный телефон и флеш-накопители.

В Одессе разоблачен мужчина, распространявший за деньги информацию из баз данных известных украинских банков и других организаций.

Как сообщила пресс-служба областной полиции, также злоумышленник продавал базы данных почтового перевозчика, регистрации автотранспорта и водительских удостоверений.

Фигурант, 26-летний житель Одессы, осуществлял незаконную деятельность через популярный мессенджер. В частности, находясь в сообществе, которое базируется на теневых услугах, он публиковал объявления по поиску и продаже баз данных в этой группе. Стоимость "услуги" составляла 1 тыс. грн.

В ходе обысков по месту жительства фигуранта и в его иномарке изъяты сим-карты, банковские карты, мобильный телефон и флеш-накопители.

Решается вопрос о сообщении мужчине подозрения по ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины.