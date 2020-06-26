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Разведка: на Донбассе стало больше российских снайперов

Разведка: на Донбассе стало больше российских снайперов
04:44 Сегодня Телеграф Укринформ
Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил об увеличении количества российских снайперов на Донбассе.

В нынешнем году на оккупированном Донбассе фиксируется увеличение количества снайперского вооружения и снайперских групп из разных подразделений спецназначения РФ.

Об этом заявил в интервью Укринформу представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

"Также мы отмечаем увеличение количества снайперского вооружения и снайперских групп. И здесь речь идет не только о снайперском подразделении ФСБ, информация о котором имеется в открытых источниках, но и о других подразделениях спецназначения - они оттачивают свое мастерство на нашей территории в боевом порядке", - заявил он.

Скибицкий отметил, что ГУР МОУ осуществляет постоянный мониторинг поставок вооружения и военной техники с территории РФ на оккупированные территории через неподконтрольные участки границы, как и их боевое применение на нашей территории.

В частности, в этом году, удалось сбить российский беспилотный летательный аппарат "Застава", который находится на вооружении только в российской армии.

Кроме того, военная разведка продолжает фиксировать применения российских систем радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки, которые были приняты на вооружение РФ, начиная с 2012 года.

"Мы видим, как россияне заходят на нашу территорию, осуществляют испытания и использование в боевых условиях своих новых систем вооружения и техники. После этого они возвращаются на территорию РФ для модернизации и подготовки с целью дальнейшего применения в боевых действиях", - рассказал Скибицкий.

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Россия, Донбасс.

Автор:

Телеграф
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