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На Киевщине ввели ряд ограничений

На Киевщине ввели ряд ограничений
23:03 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина
На Киевщине ограничили проведение массовых мероприятий, сократили время работы общепита и развлекательных учреждений.

Государственная комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) на внеочередном заседании постановила сократить максимально допустимое количество человек при проведении массовых мероприятий до 10, а также сократить до 22.00 время работы заведений общественного питания и учреждений развлекательной деятельности в Киевской области, сообщили в пресс-службе Киевской областной госадминистрации.

"Сегодня состоялось внеочередное заседание Киевской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Главные вопросы повестки дня: о противоэпидемическом положении на территории Киевской области, связанном с коронавирусом и о выполнении мероприятий государственного надзора (контроля) за соблюдением объектами торговли продовольственными и непродовольственными товарами, агропродовольственного рынка, заведениями общественного питания", – сказано в сообщении на странице ОГА в Фейсбуке в пятницу вечером.

Кроме того, рассматривались вопросы связанные с усилением карантина, а именно:

- загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 (в области это 21,33% (норма - менее 50%);

- среднее количество ПЦР-тестирования. Сейчас - 39,68 (норма - более 24% на 100 тыс. населения за последние 7 дней);

- коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19. Сейчас 6,5% (норма менее 11%);

- динамика роста случаев инфицирования COVID-19. Сейчас 51,28% (норма не более 10%).

В КОГА подчеркнули, что с учетом оценки эпидемической ситуации и наличии в Киевской области признаков для усиления противоэпидемических мероприятий (показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет последние три дня более 10%), в соответствии с представлением главного санитарного врача области, комиссия решила с пятницы, 26 июня 2020, ввести следующие ограничения:

- проведение массовых мероприятий (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных) в помещениях, установить максимально допустимое количество человек - 10, при условии соблюдения эпидемиологических правил;

- время работы заведений общественного питания и учреждений развлекательной деятельности сократить до 22.00.

Кроме того, усилен контроль:

- за соблюдением противоэпидемических мероприятий при осуществлении регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок в городском, пригородном, междугородном внутриобластном сообщении;

- за соблюдением противоэпидемических мероприятий на рынках, в заведениях торговли, питания, детских дошкольных учебных заведениях;

- установить контроль по безусловному выполнению субъектами хозяйствования ограничительных противоэпидемических мероприятий во время ухудшения противоэпидемической ситуации в области.

Также в Комиссии отметили необходимость:

- провести разъяснительную работу среди населения области через СМИ, социальные сети и другие каналы информации о важности соблюдения противоэпидемических мероприятий во время ухудшения противоэпидемической ситуации в области;

- ежедневно проводить мониторинг противоэпидемической ситуации на территории области и в случае изменений показателей эпидемической ситуации инициировать проведение внеочередного заседания Киевского областной комиссии ТЭБ и ЧС по рассмотрению вопроса по внедрению или отмены ослабление противоэпидемических мероприятий.

"Ограничение введено до улучшения эпидемиологической ситуации в Киевской области", – подытожили в КОГА.

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Все по теме:

Киевщина, Карантин, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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