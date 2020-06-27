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В Днепре поезд совершил наезд на коляску с ребенком

В Днепре поезд совершил наезд на коляску с ребенком
01:20 Сегодня Телеграф УНН Фото: Нацполиция
В результате наезда поезда пострадал полуторагодовалый ребенок.

В Днепре 45-летняя женщина в неустановленном месте переходила железнодорожные пути с детской коляской и не успела вовремя забрать его из колеи. В результате поезд совершил наезд на коляску, ребенок получил телесные повреждения и был госпитализирован, полиция открыла уголовное производство, передает Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

"Событие произошло 25 июня около 18:30 в районе улицы Танкистов в городе Днепр. Машинист ремонтного поезда увидел женщину и начал тормозить, однако избежать наезда не смог. В результате пострадала полуторагодовалый ребенок, который находился в коляске. Девочка получила телесные повреждения и была госпитализирована в больницу. По словам женщины, колесо тележки застряло между железнодорожными путями", - сообщили правоохранители.

Сообщается, что по данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное расследование. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

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Полиция, Днепр.

Автор:

Телеграф
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