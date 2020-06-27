На Кировоградщине более 180 медиков заболели коронавирусом

В Кировоградской области в целом зарегистрировали 640 лабораторно подтвержденных случаев СOVID-19.
Об этом сообщили в пресс-службе областного лабораторного центра.
"Среди заболевших - 20 детей и 185 работников учреждений здравоохранения. Всего выздоровели 525 человек", - говорится в сообщении.
За четверг в регионе зарегистрировали 4 новых случая заболевания.
Летальных случаев вообще 31, в том числе умерли 4 работников учреждений здравоохранения.
Напомним, в Украине более 41 тыс. случаев COVID-19, за сутки впервые - более 1000.