Паводковая волна: на Днестре подтопило 122 здания в 21 населенном пункте (Фото)

В Тернопольской области из-за паводка на Днестре пострадал 21 населенный пункт.

"Из-за прохождения паводковой волны в Днестре, в 4-х районах области (Монастырисский, Бучачский, Залищицкий и Борщивский), подтоплено 122 здания, областной детско-коммунальный санаторий в Залищиках,

почти 740 га сельскохозяйственных угодий в 21 населенном пункте", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что подтоплено 265 частных приусадебных участков, затоплены более 70 колодцев.

Как сообщалось, накануне из опасной зоны в трех населенных пунктах Монастырисского района и из села Устечко Залищицкого района были отселены 184 человека.