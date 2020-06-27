Пожар в квартире: в Донецкой области спасли трех человек

Огонь вспыхнул в квартире на 5-м этаже 5-этажного жилого дома. При проведении разведки пожарные обнаружили в помещении 3 человек, которых звеном ГДЗС вынесли на свежий воздух и передали работникам скорой медицинской помощи. Спасенные были госпитализированы в больницу с предварительным диагнозом - отравление продуктами горения в удовлетворительном состоянии.
Об этом сообщает ГСЧС.
Пожар локализован в 01:20 и ликвидирован в 1:23.
От Главного управления привлекалось 6 человек личного состава и 2 единицы техники.
Предварительная причина пожара - неосторожность при курении.
Как сообщалось, в Киеве горел закрытый ресторан.