Пожар в квартире: в Донецкой области спасли трех человек

Сегодня в 01:06 на телефон Службы спасения 101 поступило сообщение о пожаре, который произошел на ул. Чернявского в г. Селидово Донецкой области.

Огонь вспыхнул в квартире на 5-м этаже 5-этажного жилого дома. При проведении разведки пожарные обнаружили в помещении 3 человек, которых звеном ГДЗС вынесли на свежий воздух и передали работникам скорой медицинской помощи. Спасенные были госпитализированы в больницу с предварительным диагнозом - отравление продуктами горения в удовлетворительном состоянии.

Об этом сообщает ГСЧС.

Пожар локализован в 01:20 и ликвидирован в 1:23.

От Главного управления привлекалось 6 человек личного состава и 2 единицы техники.

Предварительная причина пожара - неосторожность при курении.

Как сообщалось, в Киеве горел закрытый ресторан.