В Киеве мужчина залез на поезд и загорелся

На Киевском Центральном железнодорожном вокзале мужчина 1994 года рождения залез на крышу поезда получил поражение током и загорелся. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Киеве.

"В пятницу около 22:00 в столичную полицию поступило сообщение о том, что на одной из платформ Центрального железнодорожного вокзала горит человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по вызову немедленно выехали экстренные службы и следственно-оперативная группа отдела полиции на станциях железнодорожного транспорта.

"На месте происшествия правоохранители предварительно установили, что мужчина залез на крышу поезда и получил поражение током, в результате чего загорелся. Прохожие и работники полиции, которые несли службу по обеспечению общественной безопасности и порядка на железнодорожном вокзале, быстро отреагировали и потушили пламя на мужчине", - добавляется в сообщении.

Пострадавшего с ожогами тела госпитализировали в больничное учреждение для оказания помощи в условиях стационара. Его личность установлена: им оказался уроженец Черновицкой области 1994 года рождения.

Собранные сведения по данному факту зарегистрированы в территориальном отделе полиции. Правоохранители выясняют все обстоятельства и причины случившегося. По результатам проверки этому событию будет дана правовая квалификация.