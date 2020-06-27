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"Не хочу быть призванным в российскую армию": 19-летний россиянин сбежал в Украину

"Не хочу быть призванным в российскую армию": 19-летний россиянин сбежал в Украину
Обновлено 15:30 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук
В Сумской области пограничники отряда задержали россиянина, который пешком незаконно пересек российско-украинскую границу с целью трудоустройства, поскольку не желает быть призванным на военную службу в российской армии, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Вчера, 26 июня, около госграницы в районе н.п.Лукашовка Великописаревского района пограничники Сумского отряда задержали россиянина, который в пешем порядке незаконно пересек российско-украинскую границу вне установленных пунктов пропуска. Им оказался 19-летний житель Урала", - сказано в сообщении ведомства.

Так, выясняя обстоятельства правонарушения, пограничники установили, что молодой человек следовал в Украину с целью трудоустройства.

Также юноша признался, что не желает быть призванным на военную службу в российской армии, поэтому решил отправиться в Украину.

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"Поэтому за незаконное пересечение государственной границы Украины решением суда иностранец привлечены к административной ответственности. Кроме того, в отношении него вынесено решение о запрете въезда на территорию нашей страны сроком на 3 года", - сказано в сообщении.

Сейчас россиянин принудительно возвращен на территорию РФ.

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Россия, Сумская область, ГПСУ.

Автор:

Телеграф
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