На Донетчине подтвердились еще 39 случаев заболевания коронавирусом

В Донецкой области зафиксировали 39 новых случаев коронавируса.

В Донецкой области за сутки субботы подтвердились еще 39 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, в том числе две медработницы, сообщил глава областной государственной администрации (ОГА) Павел Кириленко.

"Плюс 39 новых случаев COVID-19 лабораторно подтверждено в Донецкой области в течение этих суток, 27 июня. Двое из них – медработницы", - написал он на своей странице в Фейсбуке, ссылаясь на инфографику с более подробным описанием ситуации.

По его словам, все заболевшие зафиксированы в Славянске. Случаи заболевания связаны с контактами с людьми, у которых коронавирус был выявлен ранее.