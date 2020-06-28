В Запорожье горела станция техобслуживания (Фото)

В Запорожье произошел пожар на станции техобслуживания.

В субботу в 14:49 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре на улице Украинской Александровского района города.

Об этом сообщает ГСЧС.

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что горит облицовки стен и потолка в помещении станции техобслуживания и товар в горючей упаковке и деревянные поддоны на рядом расположенной территории. Общая площадь пожара составила 20 кв.м.

Бойцы ГСЧС совместно с работниками станции эвакуировали три автомобиля, которые были в помещении.

В 14:58 пожарные локализовали возгорание, а в 15:10 - полностью ликвидировали и провели разбор и проливка конструкций для предотвращения повторного возгорания.

В результате происшествия никто не пострадал. Причина пожара устанавливается. По факту происшествия соответствующими органами ведется расследование. От ГУ ГСЧС привлекалось 4 единицы техники и 15 человек личного состава.

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