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Под Киевом проходит фестиваль воздушных шаров

Под Киевом проходит фестиваль воздушных шаров
04:21 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com
Воздухоплаватели собрались на ежегодный фестиваль.

В Киевской области воздухоплаватели собрались на ежегодный фестиваль. В течение трех суток, дважды в день, сразу после восхода солнца и вечером, стартуют десятки огромных ярких воздушных шаров.

Запуском 20 аэростатов под Киевом стартовал семейный фестиваль воздушных шаров с названием "Мама, я дома". Об этом говорится в сюжете ТСН.

Огромные шары здесь имеют названия. Воробей получил свое название за серый цвет и маневренность в воздухе. Рядом с ним набирал теплый воздух Валерчик, чуть дальше - Вивальди, Сердечко и еще двадцать ярких аэростатов. Один за одним они взлетали в небо.

Воздушные шары очень капризны к погоде. Сильный ветер или дождь сразу включают красный свет для воздухоплавателей. Дневная жара тоже мешает комфортному взлету из-за сильного теплового потока.

Поэтому во всем мире шары летают на рассвете или закате солнца. Картина пейзажей в это время наиболее впечатляющая.

Единственный минус - никто не знает место приземления аэростата.

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Киев, Фестиваль, Воздушный шар.

Автор:

Телеграф
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