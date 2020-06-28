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На Ровенщине за субботу зафиксировали 57 новых случаев COVID-19

На Ровенщине за субботу зафиксировали 57 новых случаев COVID-19
04:31 Сегодня Телеграф Фото: Twitter
На Ровенщине коронавирусом заболело более 400 медиков.

На сутки субботы лабораторно подтверждены 57 новых случаев заражения коронавирусом, в частности заболели 434 медика и 214 детей, сообщил глава Ровенской областной государственной администрации Виталий Коваль.

"По состоянию на вечер 27 июня на Ровенщине зарегистрировано 57 новых случаев заболевания COVID-19", - написал глава ОГА на своей странице в Фейсбуке.

В частности, это 2 жители из г.Ровно, 10 из г.Вараш, 6 из Дубно, 3 из Гощанского района (по одному из пгт.Гоща и сел Колесники и Сергеевка), 10 из Березновского района (г.Березное - 4, с.Городище - 1, с.Моквин - 1, с.Поляны - 1, с.Колодязне-1, с.Голубне - 2), 6 из Владимирецкого района (пгт Владимирец - 2, с.Городець - 1, с.Мульчици - 2, с.Стара Рафаловка -1), 1 из Дубровицкого района (с.Бережкы), 1 из Рокитновского района (с.Осткы), 15 из Сарненского района (Сарны - 8, с.Клесив - 2, с.Люхча - 1, с.Виры - 2, с. Кричильск - 1, с.Ясногирка - 1), 2 из Здолбуновского района (с.Уиздци - 1, с.Здолбица - 1), 1 из Острожского района (с.Новомалин).

Он отметил, что возраст больных от 13 до 83 лет.

"Таким образом, в Ровенской области сейчас имеем 3568 случаев заболевания коронавирусной болезни. Из них 434 медики и 214 детей. Из-за осложнений вызванных COVID-19 умерло 67 человек", - добавил глава ОГА.

Он также добавил, что преодолели болезнь 1739 жителей области.

"Сегодня выписаны еще 28 человек с Березнивского, Ровенского, Сарненского районов и. Ровно. В работе лабораторий области остается 408 образцов", - отметил Коваль.

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Все по теме:

Ровенщина, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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