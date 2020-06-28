На Харьковщине мужчина обстрелял компанию отдыхающих с детьми: есть погибший

Правоохранители выясняют обстоятельства стрельбы, произошедшей в селе Гусаровка на Харьковщине, где мужчина вышел из леса и открыл огонь по большой компании отдыхающих с детьми.
Об этом информирует сайт Нацполиции Харьковской области.
"На месте происшествия сотрудники полиции задержали 53-летнего жителя района. У мужчины изъяли оружие", - заявили в отделении.
Сообщение о стрельбе поступило в Барвенковское отделение полиции 27 июня около девяти вечера.
В селе Гусаровка неподалеку карьера отдыхала компания из 10 человек с детьми. Из леса вышел неизвестный и произвел несколько выстрелов из неустановленного оружия в сторону граждан.
Правоохранители уточняют, что вероятно злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате стрельбы двое мужчин получили огнестрельные ранения. Их доставили в больницу, где 27-летний мужчина от полученных ранений скончался.
Информация внесена в Единый реестр. Решается вопрос о квалификации происшествия по Уголовному кодексу Украины. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.