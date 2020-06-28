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В Харькове ребенок выпал из окна

В Харькове ребенок выпал из окна
05:04 Сегодня Телеграф УНН Фото из открытых источников
Пятилетнюю девочку с травмами доставили в больницу, где она скончалась.

В субботу около 16:00 в полицию поступило сообщение о том, что из окна дома, расположенного на проспекте Жуковского в Харькове, выпала пятилетняя девочка.

Об этом сообщает полиция области.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и руководители Киевского отдела полиции.

Установлено, что девочка проживала в квартире вместе с 40-летним отцом и матерью и годовалым братом. Около 15:30 отец положил детей спать и пошел в магазин за водой. Матери в это время дома не было. Примерно через 15 минут человек узнал о трагедии.

Девочку с травмами доставили в больницу, где она скончалась.

Информация о происшествии внесена в Единый учет. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в Одесской области из окна шестого этажа выпала двухлетняя девочка.

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Харьков, Полиция.

Автор:

Телеграф
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