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Штаб ООС: боевики 12 нарушали "тишину", есть погибший и раненые

Штаб ООС: боевики 12 нарушали "тишину", есть погибший и раненые
07:40 Сегодня Телеграф УНН Фото: facebook
27 июня вооруженные формирования РФ 12 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 122 мм, 120 мм и 82 мм минометы, гранатометы различных систем, противотанковые ракетные комплексы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Об этом сообщает штаб ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи Верхнеторецкого и Широкино, а также дважды неподалеку Водяного противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. По защитника Авдеевки враг применил артиллерийские системы калибра 122 мм, 120-ти мм минометы, крупнокалиберные пулеметы и ручные противотанковые гранатометы.

Позже, агрессор активизировал свои огневые действия по украинским защитникам Гранитного. При этом оккупанты использовали минометы 82-го калибра и ПТРК. Не было тишины и у Марьинки. Здесь враг неоднократно открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи Светлодарска агрессор использовал станковые противотанковые гранатометы, а по украинским воинам в Крымском выпустил мины 120-го калибра. По защитника Орехово оккупанты использовали станковые противотанковые гранатометы, автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Также обстрелы из автоматических станковых гранатометов зафиксировано на подступах к населенному пункту Новотошковское.

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К сожалению, за минувшие сутки, 27 июня, Украина потеряла одного мужественного воина, еще трое военнослужащих получили ранения.

С начала текущих суток, 28 июня, российско-оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты вели огонь из 82 мм минометов по нашим позициям близ населенного пункта Мироновский.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Как сообщалось, СММ ОБСЕ зафиксировала на Донбассе скрытое оружие боевиков.

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Украина, ВСУ, ООС.

Автор:

Телеграф
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