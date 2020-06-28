День Конституции: в Харькове устроили патриотический автопробег (Видео)

В Харькове в воскресенье, 28 июня, состоялся патриотический автопробег в честь Дня Конституции Украины. В акции приняли участие более 60 автомобилей

В 10:00 на площади Конституции в центре Харькова участники автопробега возложили цветы к памятнику Независимости Украины, а затем переместились на площадь Свободы в центре города, откуда и стартовал праздничный автопробег. Все автомобили были с национальными флагами, а также флагами партий, включая "ЕС" и ВО "Свобода", и символикой патриотических организаций - Харьковского Евромайдана, "Союза ветеранов АТО", "Национального корпуса" и других.

Колонна автомашин проехала по улице Клочковской до Алексеевского жилмассива, а затем по окружной дороге - до поселка Пятихатки и по улице Сумской вернулась на площадь Свободы, где автопробег завершился.

"Этим автопробегом мы хотели поздравить харьковчан с праздником и напомнить им, а главное - представителям властей, о Конституции Украины и необходимости неукоснительно соблюдать Основной закон страны. Мы также хотели напомнить землякам о том, что Харьков - это Украина, Крым и Донбасс это тоже Украина, и мы от этого никогда не отступимся", - сказал один из организаторов акции, лидер Союза ветеранов АТО Юрий Корсунов.

Кроме того, в городе в 18:00 у памятника Тарасу Шевченко состоится концерт под названием "Белыми нитками" с участием известных рок-групп города с целью напомнить землякам о статьях Конституции Украины и их соблюдении.

Также в 18:00 состоится онлайн-концерт со звездами Харьковщины, который можно посмотреть на YouTube.

Как сообщалось, в Украине сегодня, 28 июня, отмечают День Конституции.