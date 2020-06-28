День в ООС: оккупанты применили запрещенное оружие близ Мироновского

По состоянию на 17.00 28 июня российские оккупационные войска обстреляли позиции Объединенных сил возле Старогнатовки и Мироновского. Потерь нет. Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ОС.

"28 июня вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня", - отмечается в сообщении.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от Мироновского враг применил запрещенные к размещению на линии соприкосновения 82-мм минометы. А вблизи Старогнатовки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", оккупант использовал против наших защитников гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

На действия противника, которые несли угрозу жизни и здоровью военнослужащих, наши защитники открывали огонь в ответ. Потери противника уточняются.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.