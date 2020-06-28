На Оболонской набережной восстановили крымскотатарский и украинский флаги

На Оболонской набережной активисты с прохожими обновили крымскотатарский и украинский флаги.

В Киеве прошла молодежная акция, в ходе которой на Оболонской набережной были восстановлены крымскотатарский и украинский флаги, общая площадь которых 1650 квадратных метров.

О целях акции корреспонденту Укринформа рассказал один из ее активных участников Арсен Тартан.

"Ровно 10 лет назад мы начали праздновать в Крыму День крымскотатарского флага. Кто-то может подумать, что сегодня праздники не ко времени, что и так трудно, но я напомню, что в гораздо более трудные времена крымскотатарский флаг объединял наших родителей и не позволял забывать, кто мы и откуда родом. Он отождествляет наши ценности и сегодня, когда мы снова должны быть сверхсильными и максимально едиными между собой и с нашим другом - украинским народом, флаг которого тоже прошел путь запрещенного символа свободы", - считает активист.

На восстановление флагов на Оболонской набережной ушло гораздо больше времени, чем рассчитывали активисты, отметил он.

"Красили до самого темна субботы. К нам присоединялись случайные прохожие. Всего активных участников акции было около 60, тех что внес существеннейший вклад - до 30 человек, а тех, кто был с самого начала и до позднего вечера - 5 человек", - рассказал Тартан.

По его словам, самым сложным в организации задуманной идеи оказалось - привлечь к ней максимальное количество людей.

"Только благодаря самоотверженности самых активных участников акции, ее удалось осуществить", - сказал Арсен.

Он не стал выделять какие-то фамилии, считая, что у каждого был свой вклад в общее дело и своя мотивация участвовать в нем.

Сам Тартан считает, что очищенные от травы и обновленные краской флаги на Оболонской набережной - "не просто элементы оформления, а наша с вами борьба".

Всего на приобретение материалов (грунтовка и два слоя покраски) организаторами было потрачено 52 606 грн из добровольных пожертвований на акцию, информация о которых была опубликована в Facebook.