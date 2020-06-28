На Одесчине спасатели укрепили дамбу (Фото)

На Одесчине спасатели произвели укрепление земляной дамбы.

В Одесской области спасатели укрепили 200 м. дамбы в с. Яськи.

Об этом сообщает в Facebook Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

"Спасатели обследуют проблемные участки местности и проводят расчистку и укрепление земляной дамбы для защиты от возможного наводнения и подтопления частных домохозяйств на ул. Озерная в с. Яськи. Укреплено 200 м. дамбы с помощью джутовых мешков", - отмечается в сообщении.

Как сообщили в Укргидрометцентре, в результате пропуска высокого паводка через Днестровское водохранилище 27-30 июня сохраняются частичные затопления в городе Могилев-Подольский и в прилегающих к Днестру населенных пунктах Винницкой области; в нижнем течении Днестра в Одесской области возможно затопление поймы, сельскохозяйственных угодий и отдельных объектов в с. Яськи и г. Беляевка (Беляевского района), отдельных участков автомобильной дороги Одесса-Рени.

Как сообщалось, на этой неделе Западную Украину охватили масштабные наводнения. В результате непогоды пострадали более чем 250 населенных пунктов в пяти областях. Подтоплено 7,5 тысячи жилых домов, разрушены дороги и мосты. Больше всего пострадала Ивано-Франковская область.