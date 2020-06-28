В Крыму пытки украинцев силовиками - системное и безнаказанное явление

Правозащитники заявили, что в Крыму продолжаются пытки над украинцами и это является системным и безнаказанным.

Пытки украинских граждан сотрудниками силовых ведомств в оккупированном Россией Крыму остаются системным и безнаказанным явлением.

Об этом в Facebook сообщает Крымская правозащитная группа.

«Результаты мониторинга и анализа подтверждают то, что после оккупации Крыма Россией применение пыток сотрудниками ФСБ РФ и полиции в отношении граждан Украины стало не только системным, но и безнаказанным», - сообщает аналитик Крымской правозащитной группы Александр Седов.

По его словам, суды в оккупированном Крыму практически не рассматривают дела о фактах применения пыток в отношении гражданских лиц.

«Крымчане лишены права на правовую защиту в случае применения пыток, так как заявления о пытках не расследуются в Крыму, а в судах практически не рассматриваются дела о применении пыток сотрудниками силовых структур РФ в отношении гражданских лиц. Даже в случаях вынесения приговоров за применение насилия, наказания применяются минимальные (штрафы и условное лишение свободы)», - информирует эксперт.

Мониторинг КПГ свидетельствует, что по статье 302 (Принуждение к даче показаний) УК РФ нет ни одного решения суда, несмотря на то, что в изученных фактах пыток, как собранных правозащитниками, так и описанных в приговорах по статье 286 УК РФ, содержатся признаки состава преступления.

«Это говорит о сложившейся практике, при которой применение насилия представителями российских силовых структур рассматривается как превышение должностных полномочий, но не как применение пыток», - отмечают в КПГ.

Отсутствует в Крыму и практика применения к сотрудникам российских силовых структур статей 117 (Истязание) и 286 (Превышение должностных полномочий) УК РФ.

«Анализ собранной КПГ информации о приговорах по статьям 117 и 286 УК РФ показывает, что «судьи» и «следственные органы» не выносят приговоры, связанные с реальным лишением свободы в отношении сотрудников силовых структур РФ… Единственное решение о реальном лишении свободы вынесено в отношении сотрудника МВД, который избил другого сотрудника. В отношении сотрудников ФСБ РФ вообще не обнаружено ни одного уголовного дела на сайтах крымских «судов», - сообщает Седов.