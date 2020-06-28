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Массовая драка во Львове: полиция устанавливает причины

Массовая драка во Львове: полиция устанавливает причины
23:35 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com
Во Львове произошла массовая драка с применением оружия.

Полиция устанавливает причины массовой драки и стрельбы, произошедшей во Львове.

Об этом корреспонденту Укринформа сообщила руководитель пресс-службы патрульной полиции Львова Екатерина Рыбий.

"28 июня в 1:47 получили вызов, что на улице Владимира Великого, 53 стрельба. Немедленно прибыли по адресу и обнаружили группу лиц, около 10 человек. Они указали на человека, который, по их словам, стрелял в них из предмета, похожего на пистолет, и показали одного раненого мужчину. У пострадавшего, 25-летнего мужчины, обнаружили рану в области живота, похожую на огнестрельную", - отметили в пресс-службе патрульной полиции Львова.

Кроме того, по информации полиции, еще один человек имел телесные повреждения головы, поцарапанные руки и ноги, его одежда была разорвана.

У жилого дома правоохранители обнаружили группу людей, между которыми продолжался спор. Как стало известно, мужчина жестоко избил парня, который во время конфликта, защищаясь, открыл стрельбу из огнестрельного оружия. В результате парень ранил нападавшего.

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Правоохранители вызвали "скорую", и обоих мужчин немедленно доставили в больницу. Врачи оказали первую помощь и убедились, что жизни и здоровью пациентов ничего не угрожает. После этого обоих виновников правоохранители сопроводили в Франковское отделение полиции города Львова для дачи объяснений.

На данный момент обстоятельства выясняются. На месте происшествия работали ТОР, ГСО и патрульные полицейские. Следователи изъяли гильзы из пистолета и у всех задержанных взяли анализы на содержание этанола в крови.

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Львов, Полиция.

Автор:

Телеграф
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