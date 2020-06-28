На Буковине продолжают ликвидацию последствий паводков (Видео)

В Черновицкой области спасатели продолжают ликвидацию последствий наводнений.

В Черновицкой области продолжаются работы по ликвидации последствий дождевого паводка, из подтопленных объектов откачали почти 20 тыс. куб. м воды.

Об этом пресс-служба ГСЧС Украины.

"Силами ГСЧС в области за прошедшие сутки откачана вода из 222 подвалов жилых и хозяйственных зданий, 105 приусадебных участков, 89 колодцев. Всего откачано 19 тыс. 259 м куб. воды", - говорится в сообщении.

К работам по ликвидации последствий непогоды привлекались от ГСЧС 162 человека личного состава, 39 единиц автомобильной и специальной техники.

Напомним, на Прикарпатье до сих пор откачивают воду из домов и дворов после паводков.