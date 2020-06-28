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В Мариуполе прошел торжественный митинг по случаю Дня Конституции Украины

В Мариуполе прошел торжественный митинг по случаю Дня Конституции Украины
23:50 Вс, 28 Июнь 2020 Телеграф УНН Фото: Facebook
В Мариуполе по случаю Дня Конституции Украины состоялся торжественный митинг.

В Мариуполе в Донецкой области состоялся торжественный митинг по случаю Дня Конституции Украины.

Об этом сообщает пресс-служба оперативного командования "Восток" Вооруженных Сил Украины.

"Сегодня в Мариуполе по случаю Дня Конституции Украины возле памятника украинскому поэту и общественному деятелю Тарасу Шевченко состоялся торжественный митинг", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в праздничном мероприятии приняли участие военный комиссар Донецкого областного военного комиссариата полковник Виктор Павлюк, командир бригады территориальной обороны Донецкой области полковник Андрей Галдак, военнослужащие Донецкого гарнизона, представители городской власти, депутаты, представители силовых структур.

"Программа началась с исполнения Гимна Украины и короткого экскурса в историю нашей страны, а также для всех присутствующих прозвучали песни о родной мать Украины и любовь к Родине. После секретарь городского совета Степан Махсма и советник губернатора Донецкой области Николай Трофименко поздравили всех мариупольцев и гостей города с днем Конституции", - отмечается в сообщении.

Завершился митинг возложением цветов к подножию памятника Тарасу Шевченко.

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День Конституции, Мариуполь.

Автор:

Телеграф
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