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В Запорожской области произошло ДТП: погибла женщина, четверо людей пострадали

В Запорожской области произошло ДТП: погибла женщина, четверо людей пострадали
23:57 Вс, 28 Июнь 2020 Телеграф УНН Фото: Нацполиция
В Запорожской области машина слетела в кювет и врезался в дерево.

На автодороге Запорожье-Мариуполь водитель съехал в кювет и врезался в дерево. В результате чего пострадало 4 человека, из них 2 детей и один человек погиб.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Запорожской области.

Так, 28 июня в 6:25 в Службу спасения "101" поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на автодороге Запорожье-Мариуполь.

"Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что автомобиль Hyundai съехал в кювет и совершил столкновение с деревом", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в результате происшествия 51-летнюю пассажирку зажало конструкциями автомобиля. Спасатели с помощью специального оборудования деблокировали женщину и передали работникам скорой медицинской помощи.

"Также в ДТП пострадали 31-летний мужчина, 2-летний мальчик и 4-летняя девочка, которых госпитализировали в центральную районную больницу. В результате происшествия погибла 30-летняя пассажирка автомобиля. Водитель от медицинской помощи отказался", - отмечается в сообщении.

Кроме того, по факту происшествия соответствующими органами ведется расследование.

Напомним, на трассе под Одессой столкнулись легковушка и бус на буксире, есть погибший.

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ДТП, Полиция.

Автор:

Телеграф
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