Незаконная вырубка леса: Группа из 6 человек предстанет перед судом

Группа людей осуществляла незаконную вырубку лесов.

Организованная преступная группа из 6 человек, которую организовал мастер леса одного из государственных лесохозяйственных предприятий Львовской области предстанет перед судом за незаконную вырубку леса, повлекшую убытки в 1,2 млн грн, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

"Следствием установлено, что организованная преступная группа, которую организовал чиновник одного из лесоохотничьих хозяйств, с февраля по март 2020 осуществляла незаконную вырубку деревьев породы дуб и в дальнейшем продавала ее физическим лицам-предпринимателям", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГБР в воскресенье вечером.

Вследствие деятельности преступной группы государству причинен ущерб на сумму свыше 1,2 млн. грн.

"В случае доказательства вины, мастеру леса грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. Другим участникам преступной группы - лишение свободы на срок от 5 до 7 лет", - подытожили в ГБР.