В Киеве спасатели потушили пожар в киоске шаурмы

В столице произошел пожар в киоске шаурмы.

В субботу в 16:46 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре, который возник на ул. Фучика, 3, что в Соломенском районе столицы.

Об этом сообщает ГСЧС.

На место происшествия немедленно прибыли бойцы 3-й государственной пожарно-спасательной части. По прибытию, пожарные установили, что возгорание возникло в металлическом киоске шаурмы размером 3х2.

В 17:00 спасатели локализовали возгорание, а в 17:03 - ликвидирован.

В результате пожара повреждена внутренняя обшивка и распределительный электрощиток. На месте происшествия было задействовано 2 единицы основной пожарно-спасательной техники, а также 10 человек личного состава. Причина возгорания устанавливается.

Жертв и пострадавших нет.

Напомним, спасатели ликвидировали загорание в многоэтажке в Киеве.