В Днепропетровской области спасатели потушили возгорание сухостоя (Фото)

На Днепропетровщине горело поле с сухой травой.

В воскресенье в 16:40 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре вне села Ивановка Меживского района.

Об этом сообщает ГСЧС.

По сообщению направлено дежурное отделение 59-й государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

По прибытию к месту пожарные обнаружили, что возгорание травы возникло на открытой территории.

Огнем уничтожена сухая трава на общей площади 3 га. Пожар локализован в 17:39 и ликвидирован в 18:29. К тушению пожара привлечены 5 человек личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в области.

Напомним, в Днепропетровской области выгорели 2 га поля сухостоя.