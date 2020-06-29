ГСЧС: В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности

В Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности, который будет наблюдаться 29 июня, сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В ГСЧС дали отчет о ситуации с пожарами в Украине на сегодняшний день.

"По данным Укргидрометцентра, 29 июня и в Запорожской области будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности".

Об этом сообщается на официальном сайте ГСЧС в понедельник утром.

Как сообщалось, ранее в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) состоянием на утро понедельника обесточены 103 населенных пункта в 4 областях Украины, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.