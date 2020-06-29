Карантин: В Госпродпотребслужбе сообщили о нарушениях на столичных рынках

"При участии специалистов ГУ Госпродпотребслужбы в г. Киеве провели мониторинг на 154 объектах, из них 41 рынок. По результатам предоставлено 11 писем с предложениями устранения недостатков", - сообщили в Госпродпотребслужбе.
В частности, сообщается, что на рынках было обнаружено следующие недостатки:
- Частично не соблюдаются показатели микроклимата в помещениях - "Агрорынок", ул. Вербицкого, 32; "Оптима", ул. Мурманская, 6д, "Левобережный" ул. Е. Сверстюка, 3, "Оболонь" ул. Героев Днепра, 41, Печерский рынок, Печерская площадь, 1. М.Бойчука1/2; "Бессарабский рынок", Бессарабская площадь, 2.
- Не соблюдается входной санитрано контроль и социальная дистанция - рынок "Колибрис" ул. Леся Курбаса, 6.
- Не проводится сквозное проветривание помещений каждые три часа - рынок "Днепр", бул.Кольцова, 12.
- Не систематическая термометрия работников - т/м "Дарница" ул.Попудренко, 5.
- Используются сомнительные дезинфекционные средства, не имеющие государственной реестрации- т/м "Вырлица" ул.Декабристов, 12А.
Как сообщалось, по результатам проверки 209 объектов в столице за 27 июня составлено 7 протоколов за нарушение правил карантина.