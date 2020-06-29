Штаб ООС: боевики шесть раз нарушали "режим тишины"

С начала текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины полковник Алексадр Мотузяник.

"По состоянию на 12.00 сегодня, 29 июня, в районе проведения операции Объединенных сил задокументировано шесть случаев открытия огня со стороны российско-оккупационных войск", - сказал Мотузяник.

Уже с начала этих суток под вражеский огонь попадали наши позиции у н.п. Крымское, Березовое, Хутор Вольный. В районе первого, в половине десятого утра, по направлению н.п. Славяносербск враг выпустил десять мин калибра 120 мм.

У Березового и с. Хутор Вольный российско-оккупационные войска применили противотанковые управляемые ракеты, гранатометы СПГ и стрелковое оружие.

Украинские воины не оставили без ответа ни одну огневую провокацию противника.

"С начала суток двое наших военнослужащих были эвакуированы из боевых позиций с осколочными ранениями. Сейчас им оказывается медицинская помощь. Потери противника уточняются. По состоянию на данный момент ситуация остается стабильной и полностью контролируемой Вооруженными Силами Украины. Наши защитники следят за действиями противника и готовы к мгновенному реагированию на любые его провокационные действия", - подытожил представитель Минобороны.

Как сообщалось, 28 июня боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня.