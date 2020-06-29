Штаб ООС: боевики шесть раз нарушали "режим тишины"

"По состоянию на 12.00 сегодня, 29 июня, в районе проведения операции Объединенных сил задокументировано шесть случаев открытия огня со стороны российско-оккупационных войск", - сказал Мотузяник.
Уже с начала этих суток под вражеский огонь попадали наши позиции у н.п. Крымское, Березовое, Хутор Вольный. В районе первого, в половине десятого утра, по направлению н.п. Славяносербск враг выпустил десять мин калибра 120 мм.
У Березового и с. Хутор Вольный российско-оккупационные войска применили противотанковые управляемые ракеты, гранатометы СПГ и стрелковое оружие.
Украинские воины не оставили без ответа ни одну огневую провокацию противника.
"С начала суток двое наших военнослужащих были эвакуированы из боевых позиций с осколочными ранениями. Сейчас им оказывается медицинская помощь. Потери противника уточняются. По состоянию на данный момент ситуация остается стабильной и полностью контролируемой Вооруженными Силами Украины. Наши защитники следят за действиями противника и готовы к мгновенному реагированию на любые его провокационные действия", - подытожил представитель Минобороны.
Как сообщалось, 28 июня боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня.